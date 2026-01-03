Antonella Fiordelisi festeggia un anno con Giulio Fratini | Stavo male non credevo più all'amore poi è arrivato lui
A gennaio, Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini celebreranno un anno insieme. La showgirl ha condiviso di aver attraversato un momento difficile, decidendo di evitare relazioni sentimentali, prima di incontrare Giulio, che le ha restituito fiducia nell’amore. Questa ricorrenza segna un importante passo nel loro percorso condiviso, caratterizzato da un legame che si è consolidato nel tempo.
A gennaio, Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini festeggeranno un anno di relazione. La showgirl ha confidato che, quando lo ha conosciuto, era in un periodo in cui aveva deciso di tenere a distanza gli uomini dopo avere sofferto per amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
