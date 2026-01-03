Antonella Fiordelisi festeggia un anno con Giulio Fratini | Stavo male non credevo più all'amore poi è arrivato lui

A gennaio, Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini celebreranno un anno insieme. La showgirl ha condiviso di aver attraversato un momento difficile, decidendo di evitare relazioni sentimentali, prima di incontrare Giulio, che le ha restituito fiducia nell’amore. Questa ricorrenza segna un importante passo nel loro percorso condiviso, caratterizzato da un legame che si è consolidato nel tempo.

Antonella Fiordelisi festeggia (quasi) 10 mesi con Giulio Fratini: il tenero video insieme - Come spiegato dalla stessa showgirl, la scintilla iniziale tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini è stata immediata: "Sicuramente all'inizio l’aspetto estetico è stato fondamentale, come succede ... gazzetta.it

Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Antonella Fiordelisi / “Uno degli Under 30 più influenti al mondo” - Giulio Fratini è il fidanzato della schermitrice Antonella Fiordelisi, protagonista a Tale e Quale Show. ilsussidiario.net

Antonella Fiordelisi, bellezza disarmante. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.