Antonella Fiordelisi rompe gli schemi e rivela come procede la sua storia con Giulio. Durante l’intervista a La Volta Buona, l’ex concorrente del Grande Fratello si lascia andare e dice che ci sono i pilastri per costruire un rapporto solido. Non si nasconde e parla apertamente di quello che pensa, lasciando capire che ci sono basi forti per il futuro.

Antonella Fiordelisi, parla del suo Giulio e di come procede l’amore. L’ultima rivelazione a La Volta Buona. Tra cuori, sorrisi rubati e complicità che non ha bisogno di filtri, Antonella Fiordelisi sembra vivere uno dei capitoli più luminosi della sua storia personale. E al centro di questo romanzo contemporaneo c’è Giulio, presenza costante e discreta, capace di stare accanto senza mai fare ombra. Altro che fuoco di paglia: il loro amore procede a gonfie vele, sospinto da una brezza fatta di intesa quotidiana e leggerezza. Antonella, che il pubblico ha imparato a conoscere per il suo carattere deciso e la sua energia travolgente, oggi appare più centrata, serena, quasi “a casa”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Antonella Fiordelisi parla di Giulio e fa una rivelazione: “Ci sono i pilastri per costruire”

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini si apprestano a condividere un nuovo capitolo della loro vita.

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno celebrato insieme un importante traguardo.

