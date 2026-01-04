Antonella Fiordelisi e Giulio si preparano a vivere un evento speciale

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini si apprestano a condividere un nuovo capitolo della loro vita. Dopo aver consolidato il loro rapporto, i due stanno pianificando un anno di fidanzamento, segnato dalla volontà di rafforzare il loro legame. Un percorso che testimonia la crescita personale e la volontà di costruire insieme un futuro stabile, con passione e naturalezza.

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini: un amore che vola e viaggia ad altissima quota: i due si preparano a vivere un anno di fidanzamento. Antonella Fiordelisi ha trovato finalmente l'amore della sua vita, dopo cadute e ferite. L'amore, per lei, non è più un campo di battaglia ma una pista d'atterraggio morbida, illuminata a sera da una parola sola: Giulio. Antonella oggi ha lo sguardo di chi non deve più dimostrare niente, solo vivere. Se prima l'amore era una prova a ostacoli, ora è una passeggiata con le scarpe comode.

