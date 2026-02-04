Antitrust sanziona l'agenzia di viaggi eDreams | Ha ingannato gli utenti deve pagare 9 milioni

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Antitrust ha deciso di multare eDreams con 9 milioni di euro. La decisione arriva dopo che la piattaforma di viaggi avrebbe ingannato gli utenti, spingendoli in modo troppo aggressivo ad aderire all’abbonamento Prime. Secondo l’Autorità, i costi, gli sconti e le modalità di recesso non erano chiari, creando confusione tra chi cercava di capire cosa stava sottoscrivendo. Ora l’agenzia di viaggi dovrà pagare e rivedere le sue pratiche commerciali.

L’Antitrust ha multato eDreams per 9 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli. Secondo l’Autorità, la piattaforma avrebbe spinto in modo aggressivo gli utenti ad aderire all’abbonamento Prime, rendendo poco chiari costi, sconti e recesso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su eDreams Pratica

Antitrust sanziona eDreams per pratiche commerciali scorrette negli abbonamenti Prime

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato eDreams di 9 milioni di euro.

Titolare di un’agenzia di viaggi scomparsa, il giallo di Antonella Ago: “Vacanze pagate ma non possiamo partire”

Antonella Ago, 63 anni, titolare di un’agenzia di viaggi di Fano, è scomparsa improvvisamente.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su eDreams Pratica

Argomenti discussi: PS12853 - Sanzione di 9 milioni di euro a eDreams per pratiche commerciali scorrette - AGCM; L'Antitrust multa eDreams: Clienti manipolati per abbonamenti non voluti e difficili da cancellare; Così l’Antitrust zavorra i conti di Ryanair; Colosseo, il Tar conferma la stangata a CoopCulture.

antitrust sanziona l agenziaL’Antitrust ha multato di 9 milioni l’agenzia di viaggi online eDreams, per pratiche commerciali ingannevoliL’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) ha multato di 9 milioni di euro l’agenzia di viaggi online eDreams per l’uso dei cosiddetti dark patterns, cioè ... ilpost.it

antitrust sanziona l agenziaL'Antitrust multa eDreams: Clienti manipolati per abbonamenti non voluti e difficili da cancellareL'agenzia di viaggio online ha ricevuto una sanzione da 9 milioni per pratiche commerciali scorrette. Cosa è emerso ... today.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.