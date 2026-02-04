Antitrust sanziona l'agenzia di viaggi eDreams | Ha ingannato gli utenti deve pagare 9 milioni

L’Antitrust ha deciso di multare eDreams con 9 milioni di euro. La decisione arriva dopo che la piattaforma di viaggi avrebbe ingannato gli utenti, spingendoli in modo troppo aggressivo ad aderire all’abbonamento Prime. Secondo l’Autorità, i costi, gli sconti e le modalità di recesso non erano chiari, creando confusione tra chi cercava di capire cosa stava sottoscrivendo. Ora l’agenzia di viaggi dovrà pagare e rivedere le sue pratiche commerciali.

Titolare di un'agenzia di viaggi scomparsa, il giallo di Antonella Ago: "Vacanze pagate ma non possiamo partire" Antonella Ago, 63 anni, titolare di un'agenzia di viaggi di Fano, è scomparsa improvvisamente.

