Antitrust sanziona eDreams per pratiche commerciali scorrette negli abbonamenti Prime

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato eDreams di 9 milioni di euro. La sanzione arriva dopo che l’agenzia ha riscontrato pratiche commerciali scorrette legate agli abbonamenti Prime. La decisione è stata annunciata il 4 febbraio 2026 alle 11.30, e rappresenta uno dei provvedimenti più severi degli ultimi anni nel settore del turismo online.

Il 4 febbraio 2026, alle 11.30 precise, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto uno dei provvedimenti più severi degli ultimi anni: una multa di 9 milioni di euro inflitta a eDreams, il colosso del turismo online con sede a Madrid ma con un'ampia presenza sul mercato italiano. Il provvedimento non è un semplice aggiustamento di conti, bensì una condanna formale per pratiche commerciali scorrette che, secondo l'Antitrust, hanno ingannato migliaia di consumatori italiani. Il è stato puntato sugli abbonamenti Prime, un servizio lanciato con un'ampia campagna di comunicazione che prometteva accesso illimitato a sconti, servizi personalizzati e un'esperienza di viaggio semplificata.

