Dall’Antitrust multa da 4,2 milioni di euro a Sky Italia per pratiche commerciali scorrette
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato a Sky Italia una multa di 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. La sanzione riguarda tre diverse condotte considerate lesive dei diritti dei consumatori e della corretta concorrenza nel settore televisivo e dei servizi audiovisivi.
Una sanzione 4,2 milioni di euro per tre pratiche commerciali scorrette. È quella inflitta dall’Antitrust a Sky Italia. Lo si legge nel bollettino settimanale dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato. Nel dettaglio, l’Antitrust ha deliberato una sanzione da due milioni di euro per “ingannevolezza delle comunicazioni di aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi Tv”; un’ulteriore sanzione di 800.000 euro per “l’applicazione di tali aumenti a offerte Tv di Now il cui claim (“finché non disdici”) induceva a pensare che ne fossero esclusi”; infine 1,4 milioni di euro per “la prospettazione alla clientela di offerte vantaggiose, con finalità di customer retention, confezionate in particolare mediante l’attivazione di pacchetti Tv aggiuntivi o servizi accessori (Sky Wi-Fi), le cui condizioni promesse vengono sistematicamente disattese in fattura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
