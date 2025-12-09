Dall’Antitrust multa da 4,2 milioni di euro a Sky Italia per pratiche commerciali scorrette

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato a Sky Italia una multa di 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. La sanzione riguarda tre diverse condotte considerate lesive dei diritti dei consumatori e della corretta concorrenza nel settore televisivo e dei servizi audiovisivi.

Una sanzione 4,2 milioni di euro per tre pratiche commerciali scorrette. È quella inflitta dall’Antitrust a Sky Italia. Lo si legge nel bollettino settimanale dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato. Nel dettaglio, l’Antitrust ha deliberato una sanzione da due milioni di euro per “ingannevolezza delle comunicazioni di aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi Tv”; un’ulteriore sanzione di 800.000 euro per “l’applicazione di tali aumenti a offerte Tv di Now il cui claim (“finché non disdici”) induceva a pensare che ne fossero esclusi”; infine 1,4 milioni di euro per “la prospettazione alla clientela di offerte vantaggiose, con finalità di customer retention, confezionate in particolare mediante l’attivazione di pacchetti Tv aggiuntivi o servizi accessori (Sky Wi-Fi), le cui condizioni promesse vengono sistematicamente disattese in fattura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dall’Antitrust multa da 4,2 milioni di euro a Sky Italia per “pratiche commerciali scorrette”

Punite sei compagnie petrolifere: dall’Antitrust multa da 936 milioni

ALD sanzionata dall’Antitrust: 5 milioni per addebiti poco trasparenti

“Hanno controllato i prezzi dei negozi e vietato gli sconti per anni, c’era una regia ‘occulta’ ai danni dei consumatori”: maxi multa da 157 milioni a Gucci, Chloé e Loewe dall’Antitrust

#Callcenter, dall’ #Antitrust multe per 500 mila euro a sei società per #teleselling ingannevole helpconsumatori.it/primo-piano/ca… via @HelpConsumatori Vai su X

Netflix ha comprato Warner Bros Discovery: cosa cambia per gli abbonati e per tutti noi Se l'operazione verrà approvata dall'antitrust americano, allora si creerà un gigantesco conglomerato dell'intrattenimento globale. - facebook.com Vai su Facebook

Multa Antitrust Ue da 157 milioni a Gucci, Chloé e Loewe - La Commissione europea ha inflitto una multa per 157 milioni complessivi alle note case di moda Gucci, Chloé e Loewe per aver violato le norme Ue sulla concorrenza. Segnala ansa.it