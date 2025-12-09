L' Antitrust multa Sky Italia per 4,2 milioni di euro | pratiche commerciali scorrette
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Sky Italia con una sanzione di 4,2 milioni di euro. La multa è stata decisa a seguito di accertamenti su pratiche commerciali ritenute scorrette, che hanno coinvolto l'operatore nel settore della pay TV. L'intervento mira a tutelare i diritti dei consumatori e garantire un mercato più trasparente.
L’ Antitrust ha inflitto a Sky Italia una sanzione complessiva di 4,2 milioni di euro per tre pratiche commerciali scorrette. Lo si legge nel bollettino settimanale dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato. Tre pratiche contestate dall'Autorità Nel dettaglio, l’Antitrust ha deliberato una sanzione da due milioni di euro per "ingannevolezza delle comunicazioni di aumento dei costi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Antitrust multa 6 compagnie petrolifere per oltre 936 milioni
Antitrust multa per 936 milioni in totale Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil
Maxi multa dell’Antitrust all’Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil: «Si sono accordate sul prezzo del carburante»
L'Antitrust multa Sky Italia per 4,2 milioni di euro: pratiche commerciali scorrette https://gazzettadelsud.it/?p=2141012 - facebook.com Vai su Facebook
L’Antitrust multa da 4,2 milioni a Sky Italia: «Pratiche commerciali scorrette» Vai su X
Antitrust, multa da 4,2 milioni a Sky Italia: “Comunicazioni ingannevoli e offerte non rispettate” - L’Antitrust ha sanzionato Sky Italia con una multa complessiva di 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette legate ai prezzi degli abbonamenti ... Scrive thesocialpost.it
Il freddo diventa cura. Vacanze rigeneranti nel cuore delle Dolomiti quotidiano.net
Non solo fragile ma fuori tempo: Europa da rifare ilgiornale.it
Il lusso come saggezza. Quei piccoli privilegi per nutrire mente e cuore quotidiano.net
“Il Mosaico” apre le porte a Muggiò. La nuova casa dedicata ai disabili ilgiorno.it
Apple Watch strizza l’occhio al satellite quotidiano.net
I grandi marchi guardano alla varie discipline. E la competizione misura anche lo stile quotidiano.net