Anteprima VitignoItalia | produttori buyer e appassionati nel cuore di Napoli
Si avvicina la nuova edizione di Anteprima VitignoItalia, appuntamento inaugurale che anticipa l’evento principale di Napoli, da vent’anni punto saldo dell’enologia italiana. In vista delle giornate di VitignoItalia 2026, in calendario il 17, 18 e 19 maggio alla Stazione Marittima, oltre cento aziende da tutta la Penisola si ritroveranno lunedì 24 novembre negli spazi dell’Hotel Excelsior, affacciato sul Golfo di Napoli. In programma ci sono più di 500 etichette in degustazione, rappresentative dei territori del vino più dinamici d’Italia. Le produzioni campane, come da tradizione, avranno un ruolo centrale: dalle bollicine ai bianchi del Nord, fino ai rossi del Centro e ai vini identitari del Sud. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
