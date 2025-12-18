L’appuntamento con la verità è solo rimandato | Milo Infante a processo per diffamazione per il caso Denise Pipitone Le parole di Piera Maggio a Ore 14

Milo Infante, protagonista di un processo per diffamazione legato al caso Denise Pipitone, ha dovuto interrompere la trasmissione di Ore 14. La puntata, di soli 23 minuti e non in diretta, ha mostrato come le vicende giudiziarie possano incidere anche sui media, lasciando spazio a molte domande sulla verità e sulla giustizia in uno dei casi più complessi e seguiti in Italia.

Per la prima volta ieri sera, il programma televisivo di Rai 2 Ore 14 è andato in onda solamente per 23 minuti e non in diretta: il conduttore del talk show Milo Infante ha spiegato di non aver potuto trasmettere in diretta perché impegnato a Caltanissetta nel processo in cui deve difendersi dall’accusa di diffamazione dei magistrati della Procura di Marsala, responsabili dell’inchiesta sul sequestro della piccola Denise Pipitone. Le parole di Infante. “Con la Rai abbiamo sempre condiviso tutto con voi telespettatori, lo faremo anche nel processo in corso”, ha dichiarato Infante. A doversi difendere dallo stesso capo di imputazione è anche il giornalista Angelo Maria Perrino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

