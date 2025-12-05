Caso Denise Pipitone l’ex pm diffamò il poliziotto | nuovo processo a Monza
Monza, 5 dicembre 2025 – Non è chiuso il caso giudiziario che ha visto l'ex pm Maria Angioni condannata, in primo grado, a 4 mesi di reclusione dal tribunale di Marsala per diffamazione di un poliziotto, Vincenzo Tumbiolo, con sentenza poi annullata dalla Cassazione su ricorso della difesa. Avendo, infatti, la Suprema Corte disposto la trasmissione degli atti, per competenza territoriale, alla procura della repubblica di Monza, questa adesso ha citato a giudizio, per la stessa vicenda, Angioni davanti al tribunale brianzolo. L e dichiarazioni che l'ispettore di polizia Vincenzo Tumbiolo ha ritenuto diffamatorie nei suoi confronti sono state infatti messe in onda, il 27 maggio 2021, nel programma Mattino Cinque di Canale 5, che ha i suoi studi a Cologno Monzese, in provincia di Milano ma la cui competenza ricade sul Tribunale di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
