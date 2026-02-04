Tencent Games e lo studio LilliLandia Games hanno aperto le iscrizioni per l’Alpha Test di Animula Nook. Le registrazioni sono già iniziate, e gli appassionati di giochi possono iscriversi per provare in anticipo questa novità su PC. L’obiettivo è raccogliere feedback e migliorare il gioco prima del lancio ufficiale.

Tencent Games insieme allo studio LilliLandia Games ha annunciato ufficialmente l’apertura delle iscrizioni per l’Alpha Test di Animula Nook. Il test sarà disponibile esclusivamente su PC e accessibile tramite Steam, offrendo ai giocatori un primo assaggio di questa particolare simulazione di vita fantasy ambientata in un mondo in miniatura. Che cos’è Animula Nook e che tipo di gioco è. Animula Nook è una life simulation a tinte fantasy che punta fortemente su atmosfera, scoperta ed esperienze quotidiane. Il giocatore interpreta un Wishweaver, una figura chiamata a esplorare un universo lillipuziano ricco di ambientazioni fiabesche, personaggi da conoscere e relazioni da costruire. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Animula Nook: al via le registrazioni per l’Alpha Test su PC

