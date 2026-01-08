Sea of Remnants salpa verso l’alpha | annunciato il test Wanderer su PC

NetEase Games e Joker Studio hanno annunciato l’avvio del test alpha di Wanderer, il nuovo gioco di ruolo free to play di Sea of Remnants. L’evento, dedicato alla versione PC, offrirà ai giocatori l’opportunità di esplorare un vasto universo marino. Questa fase di testing segna un passo importante nello sviluppo del titolo, che mira a offrire un’esperienza immersiva in un mondo aperto e ricco di avventure.

NetEase Games insieme al team di sviluppo Joker Studio ha annunciato ufficialmente l'arrivo del test alpha Wanderer per Sea of Remnants, nuovo gioco di ruolo free to play ambientato in un enorme universo marino. La fase di prova si svolgerà dal 5 al 12 febbraio ed è prevista su PC tramite Steam, con supporto alle lingue inglese e giapponese. Modalità di accesso al test alpha Wanderer. Le registrazioni sono già disponibili e resteranno aperte fino al 23 gennaio alle 12:59 JST. Per candidarsi è possibile seguire l'account ufficiale di Sea of Remnants sui social e interagire con il post dedicato, oppure compilare i moduli di iscrizione presenti sulle pagine ufficiali del gioco su Steam, Reddit e Discord.

