Neverness to Everness apre le registrazioni al Closed Co-Ex Test

Perfect World Games e Hotta Studio hanno aperto le iscrizioni al Closed “Co-Ex Test” di Neverness to Everness, un action RPG open world urbano free-to-play. Il gioco combina elementi soprannaturali con un ambiente metropolitano, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente. Le registrazioni sono ora aperte per tutti coloro interessati a partecipare a questa fase di test, che permetterà di esplorare le prime caratteristiche del nuovo titolo.

Perfect World Games e Hotta Studio hanno annunciato l'avvio delle registrazioni al Closed "Co-Ex Test" di Neverness to Everness, un nuovo action RPG open world urbano free to play caratterizzato da una forte componente soprannaturale. Il test chiuso consentirà ai giocatori di provare in anteprima il progetto su PlayStation 5, PC, iOS e Android, segnando il primo vero passo verso il lancio ufficiale. Closed Co-Ex Test e lingue supportate. Il Closed Co-Ex Test offrirà un supporto linguistico particolarmente ampio, con testi disponibili in inglese, giapponese, coreano, cinese tradizionale, cinese semplificato, francese, tedesco, spagnolo e russo.

