Fiorella Mannoia un viaggio nell’anima di De André e Fossati | a Caserta l’unica tappa campana di Anime Salve
Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “ Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve ”, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia. Lunedì 7 settembre 2026 alle ore 21 alla Reggia di Caserta, in piazza Carlo di Borbone, è in programma l’unica tappa in Campania del tour che si concluderà proprio con il concerto in programma all’undicesima edizione del festival “ Un’Estate da Belvedere ”. Sarà un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
