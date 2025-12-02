Fiorella Mannoia un viaggio nell’anima di De André e Fossati | a Caserta l’unica tappa campana di Anime Salve

Ildenaro.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà  Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale  di Fabrizio De André  e  Ivano Fossati, a dare il via il prossimo  giugno  a “ Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve ”, il nuovo ed emozionante progetto live di  Fiorella Mannoia. Lunedì 7 settembre 2026 alle ore 21 alla Reggia di Caserta, in piazza Carlo di Borbone, è in programma l’unica tappa in Campania del tour che si concluderà proprio con il concerto in programma all’undicesima edizione del festival “ Un’Estate da Belvedere ”.   Sarà un  viaggio potente e intenso tra i brani più amati  di due dei più  grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di  Fiorella, in occasione dei  30 anni dell’album pietra miliare  nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

fiorella mannoia viaggio nell8217animaFiorella Mannoia: una data a Palmanova per il nuovo tour dedicato ai successi di De André e Fossati - Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed ... Segnala triestecafe.it

Semplicemente Fiorella, su Rai 1 lo speciale concerto per i 70 anni di Fiorella Mannoia - Il momento di celebrare i 70 anni di Fiorella Mannoia nella prima serata di Rai 1 è finalmente arrivato. Riporta gazzetta.it

“Semplicemente Fiorella”: il concerto-evento (zeppo di ospiti) dedicato a Fiorella Mannoia - Registrato il 3 e il 4 giugno del 2024 alle Terme di Caracalla, Semplicemente Fiorella è il meglio di due serate speciali realizzate in occasione dei 70 anni di Fiorella Mannoia. Lo riporta iodonna.it

fiorella mannoia viaggio nell8217animaFiorella Mannoia, l’amore con Carlo Di Francesco prosegue dal 2007/ “Non ha bisogno di me per brillare” - Fiorella Mannoia, chi è: l'amore nato nel 2007 con Carlo Di Francesco nella scuola di Amici, poi nel 2021 il matrimonio dopo un lungo fidanzamento ... Si legge su ilsussidiario.net

Fiorella Mannoia a Bergamo: «Giovani, sviluppate uno spirito critico» - All’indomani del tour con Danilo Rea, solo piano e voce, la scelta del concerto con l’orchestra è un po’ agli antipodi. Si legge su ecodibergamo.it

fiorella mannoia viaggio nell8217animaOrnella Vanoni, Fiorella Mannoia alla camera ardente: “Un punto di riferimento, era il simbolo della libertà e dell’irriverenza” – Video - Mannoia ricorda l'amica scomparsa: "Un punto di riferimento, una cantante straordinaria. Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorella Mannoia Viaggio Nell8217anima