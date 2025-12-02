Fiorella Canta Fabrizio e Ivano | Anime Salve | parte da Genova il nuovo viaggio live dell’artista tra i repertori di De André e Fossati

ROMA – Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve", il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia. Un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell'album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996.

