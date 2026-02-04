Napoli 2000 euro falsi nascosti nella Porsche | ex campione di ciclismo arrestato

Gli agenti dei carabinieri hanno arrestato a Napoli un ex ciclista professionista, Andrea Piccolo, 24 anni di San Marino. Durante un controllo, hanno trovato nascosti nella sua Porsche Macan duemila euro falsi, sistemati sotto la scatola dello sterzo. Le banconote, tutte da venti euro, sono state sequestrate. L’ex campione europeo giovanili e leader della “Vuelta a Espana 2023” è stato portato in caserma, ora si attende di capire se ci siano altri dettagli sulla vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nascondeva nella sua Porsche Macan duemila euro falsi, sotto la scatola dello sterzo, Andrea Piccolo, 24 anni, di San Marino, già ciclista professionista dal 2021-2024 ed ex campione europeo giovanili, leader della “Vuelta a Espana 2023”, arrestato in nottata a Napoli dai carabinieri che hanno scovato i soldi – tutti in banconote di venti euro – durante un controllo all’auto in piazza Municipio. Il 24enne è finito in manette per possesso di banconote falsificate ed è ora in attesa di giudizio. Risponderà anche di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere (nella vettura è stato trovato anche un manganello telescopico) insieme a un altro giovane, un 23enne, e allo zio, di 56 anni, che erano con lui in auto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, 2000 euro falsi nascosti nella Porsche: ex campione di ciclismo arrestato Approfondimenti su Napoli Casino Arrestato a Napoli il ciclista Andrea Piccolo: sotto lo sterzo della sua Porsche aveva 2mila euro falsi Questa mattina a Napoli è stato arrestato Andrea Piccolo, ex ciclista professionista di 24 anni. Napoli Porta Nolana, 63enne arrestato: in casa TLE, cocaina e 417mila euro falsi Durante un controllo dell’Ufficio di Prevenzione Generale a Napoli, è stato arrestato un uomo di 63 anni in via Porta Nolana. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Napoli Casino Argomenti discussi: Vende 4 Rolex da 230mila euro ma viene pagato con soldi falsi; Professionisti dei falsi incidenti: interdizione per 3 giudici di pace e 4 avvocati | I NOMI; Mazzetta da 5mila euro al giudice ripresa dalle telecamere: I soldi fanno venire la vista ai cecati; Napoli, Porsche Macan con 2mila euro falsi in banconote da 20. Napoli, 2mila euro falsi sotto lo sterzo di una Porsche: arrestato Andrea Piccolo, ciclista professionistaDuemila euro falsi nascosti sotto la scatola dello sterzo di una Porsche Macan parcheggiata in piazza Municipio. È quanto scoperto dai carabinieri di Napoli che ... ilmattino.it Napoli, 2mila euro falsi sotto lo sterzo di una Porsche: arrestati ciclista professionistaDuemila euro falsi nascosti sotto la scatola dello sterzo di una Porsche Macan parcheggiata in piazza Municipio. È quanto scoperto dai carabinieri di Napoli che ... ilmattino.it Napoli si conferma tra le città dove la Tari pesa di più sulle famiglie. Secondo un’indagine della Uil, nel 2025 il capoluogo campano è secondo in Italia per costo medio annuo della tassa sui rifiuti, con 499 euro a nucleo familiare, preceduto soltanto da Genova - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.