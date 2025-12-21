Il principe William ha portato con sé il figlio dodicenne, il principe George, per aiutarlo in un rifugio per senzatetto: il Passage, a Westminster, dove William era stato portato da bambino da sua madre Diana. George ha aiutato anche a preparare il pranzo per gli ospiti della struttura nel centro di Londra e ha firmato il libro dei visitatori utilizzando la stessa pagina firmata da William e da sua nonna Diana nel dicembre 1993. “William si è occupato dei cavoletti di Bruxelles, preparandoli per la cottura a vapore, mentre il principe George ha aiutato con gli Yorkshire pudding”, ha raccontato Mick Clarke, amministratore delegato del Passage, “lo definirei un ragazzo adorabile, e sembrava davvero molto interessato al lavoro che svolgiamo e in particolare a parlare con le persone che hanno usufruito dei nostri servizi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il principe William serve pasti ai senza fissa dimora con George: è lo stesso rifugio dove andò da bambino con Diana – Video

Leggi anche: Il principe William aveva solo 11 anni quando la madre Diana lo accompagnò a una charity londinese dedicata agli "homeless". Ora è il turno di George

Leggi anche: Il principe George prepara il pranzo di Natale per i senzatetto “come il suo papà fece con Lady Diana”: “William si è occupato dei cavoletti di Bruxelles, lui dei pudding”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

William imita Diana: col figlio dai senzatetto.

Il principe William: 'Troppi morti a Gaza, serve una tregua' - Il principe William, erede al trono britannico, si è detto oggi "profondamente inquieto per il terribile costo umano del conflitto in Medio Oriente", aggiungendo - ansa.it

Il principe George segue le orme di nonna Diana e di papà William: eccolo mentre prepara da mangiare assieme ai volontari di un ente benefico. Natale lo festeggerà con i fratellini Charlotte e Louis. @princeandprincessofwales #divaedonnasettimanale #div - facebook.com facebook

La foto ufficiale di Kate Middleton e il principe William per gli auguri di Natale: il significato x.com