Andrea Bocelli tra le star | Sarà un onore esserci

Oggi Andrea Bocelli riceverà la nomina a Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana e relativa onorificenza che indosserà domani nel corso della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina di cui è gran protagonista assieme a Mariah Carey, Laura Pausini, Ghali, Lang Lang, Snoop Dogg e diversi altri. "Visto che i brani preparati per l’evento li canto spesso, quel che conta in un’occasione del genere è innanzitutto la loro spettacolarizzazione" spiega il tenore toscano. "È quella, infatti, a trasformarli in momenti unici e irripetibili. Fra l’altro, avrò l’opportunità di esibirmi poco prima dell’accensione del braciere, quando l’emozione è massima". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

