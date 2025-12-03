Mondiali 2026 Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti della cerimonia dei sorteggi

Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti del grande show di intrattenimento che accompagnerà il sorteggio dei gironi dei Mondiali, in programma venerdì 5 dicembre alle 18 italiane, al J ohn F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington. Bocelli si esibirà e condividerà il palco con star mondiali come Robbie Williams, Nicole Scherzinger e i Village People, mentre la serata sarà condotta da volti internazionali dello spettacolo quali Heidi Klum, Kevin Hart e l’attore e produttore Danny Ramirez. Bocelli torna così a un grande appuntamento legato al calcio: già in occasione della cerimonia di apertura di Uefa Euro 2020, allo Stadio Olimpico di Roma, la sua esibizione aveva regalato un momento molto apprezzato da tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali 2026, Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti della cerimonia dei sorteggi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Servizio di Andrea Vidotti Basket: qualificazioni Mondiali, l'Italia vince in Lituania 82 a 81 all'ultimo tiro, successo dopo primo ko con Islanda L'Italia vince in Lituania 82-81 nella seconda partita di qualificazione ai Momndiali, e si rimette in corsa. Nella prima pa - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali 2026, Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti della cerimonia dei sorteggi - Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti del grande show di intrattenimento che accompagnerà il sorteggio dei gironi dei Mondiali, in programma venerdì 5 dicembre alle 18 italiane, al J ohn F. Segnala ilfattoquotidiano.it

Andrea Bocelli ai sorteggi ufficiali Mondiale 2026 - Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti del grande show di intrattenimento che accompagnerà il sorteggio finale del Fifa World Cup 2026, in programma venerdì 5 dicembre al John ... Scrive msn.com

Venerdì il sorteggio Mondiale, con Trump e i Village People - La cerimonia è in programma venerdì alle 18 e sarà condotta da Heidi Klum ... Secondo ilnapolista.it

Italia si qualifica ai playoff Mondiali 2026?/ Cosa serve, i risultati utili contro Israele - gli azzurri devono battere Israele per blindare almeno i playoff, poi tutto rimandato a novembre. Secondo ilsussidiario.net