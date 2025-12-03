Mondiali 2026 Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti della cerimonia dei sorteggi

Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti del grande show di intrattenimento che accompagnerà il sorteggio dei gironi dei Mondiali, in programma venerdì 5 dicembre alle 18 italiane, al J ohn F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington. Bocelli si esibirà e condividerà il palco con star mondiali come Robbie Williams, Nicole Scherzinger e i Village People, mentre la serata sarà condotta da volti internazionali dello spettacolo quali Heidi Klum, Kevin Hart e l’attore e produttore Danny Ramirez. Bocelli torna così a un grande appuntamento legato al calcio: già in occasione della cerimonia di apertura di Uefa Euro 2020, allo Stadio Olimpico di Roma, la sua esibizione aveva regalato un momento molto apprezzato da tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

