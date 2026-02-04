Ancora pioggia e vento dopo una breve tregua | weekend dal tempo instabile
Dopo una breve pausa, pioggia e vento tornano a colpire la Puglia. Il meteo rimane instabile e le previsioni indicano che anche nel fine settimana continuerà a piovere e a soffiare forte, rendendo difficile godersi le giornate all’aperto.
Una breve tregua, poi il ritorno di pioggia e vento, che continueranno a interessare la Puglia anche nel weekend. E' questo lo scenario delineato per i prossimi giorni dalle previsioni di 3meteo.com.Temporaneo miglioramento"La Puglia - spiega l'esperto di 3bmeteo, Francesco Nucera - risente del.🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondimenti su Puglia Weekend
Dopo tanta pioggia torna il sole, ma è solo una breve tregua: weekend e vigilia di Natale a rischio maltempo
Dopo giorni di pioggia incessante, il sole fa temporaneamente capolino, offrendo una breve pausa.
Breve tregua dal ciclone Harry, poi ancora maltempo e forte vento: le previsioni meteo
Oggi l’Italia gode di una pausa temporanea dal maltempo, con i fenomeni legati al ciclone Harry in attenuazione.
Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon
Ultime notizie su Puglia Weekend
Argomenti discussi: Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: ancora pioggia, vento e neve; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna; Ancora pioggia, neve e vento in arrivo sull'Italia; Altra burrasca sull’Italia, c’è ancora pioggia anche in Sicilia: le previsioni meteo.
Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: ancora pioggia, vento e neveNon si arresta la lunga fase di maltempo: piogge e rovesci in molti settori del Paese. Temperature sopra le medie. Le previsioni meteo del 4-5 febbraio ... meteo.it
Meteo Italia oggi e domani: ancora piogge diffuse e raffiche di vento. Le previsioniAncora maltempo diffuso sull'Italia con piogge e forti raffiche di vento lungo tutto lo stivale. Le previsioni meteo. meteo.it
Qui vento e pioggia, oggi ci sta una buona minestra leggermente brodosa, con cavolfiore e broccolo ricca di gusto - facebook.com facebook
Nuova allerta gialla in Emilia-Romagna: pioggia, vento e rischio idrogeologico x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.