Ancora pioggia e vento dopo una breve tregua | weekend dal tempo instabile

Dopo una breve pausa, pioggia e vento tornano a colpire la Puglia. Il meteo rimane instabile e le previsioni indicano che anche nel fine settimana continuerà a piovere e a soffiare forte, rendendo difficile godersi le giornate all’aperto.

Una breve tregua, poi il ritorno di pioggia e vento, che continueranno a interessare la Puglia anche nel weekend. E' questo lo scenario delineato per i prossimi giorni dalle previsioni di 3meteo.com.Temporaneo miglioramento"La Puglia - spiega l'esperto di 3bmeteo, Francesco Nucera - risente del.🔗 Leggi su Baritoday.it

Dopo giorni di pioggia incessante, il sole fa temporaneamente capolino, offrendo una breve pausa.

Oggi l’Italia gode di una pausa temporanea dal maltempo, con i fenomeni legati al ciclone Harry in attenuazione.

