Ancora neve gelo e maltempo | Quando la svolta meteo in Lombardia? Non è vicina le previsioni meteo

La Lombardia si sveglia sotto una coltre di neve e gelo. Le previsioni non promettono miglioramenti a breve: il maltempo continua a colpire la regione, con pioggia e freddo intenso che si fanno sentire anche a quote basse. La situazione resta difficile e nessuno si aspetta una svolta prima di qualche giorno.

Milano, 4 febbraio 2026 – Il maltempo e il freddo non allentano la loro presa sulla Lombardia che, dopo una breve tregua nello scorso weekend, si trova a fare i conti con pioggia, gelo e il ritorno della neve, anche a quote medio-basse. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Il maltempo proseguirà anche nel fine settimana? Ecco cosa dicono le previsioni del bollettino meteo di Arpa Lombardia. Ancora neve, pioggia e freddo . Nevicata sulle colline di Torino, 3 febbraio 2026. ANSAALESSANDRO DI MARCO Nella giornata di oggi, mercoledì 4 gennaio, sulla Lombardia è atteso il passaggio di un nuovo impulso perturbato con precipitazioni inizialmente deboli, fino a moderate dal pomeriggio sui settori meridionali ed orientali, in esaurimento in serata a partire dai settori occidentali; neve oltre 900-1000 metri su Alpi e Prealpi e oltre 500-700 metri sull’Appennino Pavese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

