Freddo polare fino a quando? Tornerà la neve? Le previsioni meteo In Lombardia sole ma che gelo
Milano, 25 novembre 2025 – Dopo il maltempo e la neve degli scorsi giorni in Lombardia questa mattina è tornato a fare capolino il sole: cielo azzurro sì, ma l’aria è rimasta gelida, con temperature che hanno ben poco di autunnale. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Il gelo allenterà la sua presa? " Novembre si è travestito da gennaio e, da una decina di giorni, i connotati meteo sono più invernali che autunnali. Il freddo continuerà fino a venerdì, specie al mattino e soprattutto laddove il vento soffierà più forte” ha sottolineato Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it'. "Fino a venerdì infatti avremo la tramontana, il grecale e la bora protagonisti, venti dai quadranti settentrionali che porteranno aria più fredda dalle lontane terre baltiche" ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
