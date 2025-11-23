Ancora neve in Lombardia ma c’è anche il rischio gelicidio | quando e dove Le previsioni meteo

Milano, 23 novembre 2025 – Nuova ondata di maltempo in arrivo: in Lombardia torna la neve, anche abbondante. Ma non sarà destinata a durare. Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo della prossima settimana. Il maltempo. Stando agli esperti de ilMeteo.it, un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche è in arrivo sull'Italia. A partire da oggi, domenica 23 novembre, una profonda saccatura di origine atlantica, darà infatti il via a una fase di maltempo intenso che durerà fino alla mattinata di martedì 25 novembre. Poi, sarà freddo ma tornerà il il bel tempo: mercoledì 26 novembre una timida area di alta pressione regalerà maggiori spazi soleggiati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ancora neve in Lombardia, ma c’è anche il rischio gelicidio: quando e dove. Le previsioni meteo

