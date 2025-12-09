Elodie annunciato il Show 2027 | Ancona scelta per la data zero al PalaPrometeo
ANCONA – La grande musica torna a scegliere Ancona come trampolino di lancio. È ufficiale: Elodie ha appena annunciato il suo attesissimo ritorno live con l'"Elodie Show 2027", e sarà proprio il capoluogo dorico a ospitare la tappa inaugurale della tournée.La notizia, diffusa tramite la nuova. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
@elodie, durante la sua ultima tappa del tour, ha annunciato una lunga pausa dal vivo, ma anche un ritorno già programmato nel 2027 con un progetto completamente nuovo. Ansa/Clemens Bilan - facebook.com Vai su Facebook
#Elodie si ferma. La cantante ha annunciato, tra le lacrime, che si prenderà una pausa. "Torno nel 2027", ha detto al pubblico dell'ultima tappa del tour a Roma, rassicurando poi i fan: "Non vedo l'ora di tornare da voi" Vai su X
Elodie ha annunciato un tour con 16 mesi d'anticipo - Lo scorso sabato dal palco del Palazzo dello Sport di Roma, la sua città, Elodie ha chiuso il suo tour nei palasport annunciando l'intenzione di prendersi una pausa dalle scene: "Adesso mi fermo per u ... Si legge su rockol.it
