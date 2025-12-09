Elodie annunciato il Show 2027 | Ancona scelta per la data zero al PalaPrometeo

Anconatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – La grande musica torna a scegliere Ancona come trampolino di lancio. È ufficiale: Elodie ha appena annunciato il suo attesissimo ritorno live con l'"Elodie Show 2027", e sarà proprio il capoluogo dorico a ospitare la tappa inaugurale della tournée.La notizia, diffusa tramite la nuova. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

