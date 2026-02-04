Anche la Spagna vuole vietare i social fino ai 16 anni
Il governo spagnolo propone di vietare l’uso dei social ai minori di 16 anni. Pedro Sánchez ha annunciato l’intenzione di adottare misure più stringenti per proteggere i ragazzi online, suscitando reazioni contrastanti. Tra queste, quella di Elon Musk, che ha criticato la mossa sui social. La proposta sta facendo discutere e potrebbe cambiare le regole per i giovani su internet in Spagna.
Il primo ministro Pedro Sánchez ha presentato una serie di misure pensate per tutelare i giovani su internet, e ha fatto arrabbiare Elon Musk Anche il governo spagnolo ha intenzione di vietare i social media agli adolescenti, in maniera simile a quanto già fatto da quello australiano e da quanto ha annunciato di voler fare quello francese, fra gli altri. Della questione dell’impatto dei social sui ragazzi si dibatte ormai da tempo, e martedì, durante un incontro a Dubai, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha assicurato che la Spagna li vieterà ai minori di 16 anni, e che obbligherà le piattaforme a dotarsi di sistemi di verifica dell’età efficaci. 🔗 Leggi su Ilpost.it
