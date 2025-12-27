Palestra Juve da Bergamo | quel club ha rotto gli indugi L’Atalanta valuta il suo esterno 40 milioni

27 dic 2025

Palestra Juve, da Bergamo: quel club ha rotto gli indugi. L’Atalanta valuta il suo esterno, esploso in questa stagione a Cagliari, 40 milioni. L’ Inter  ha rotto gli indugi e ha messo nel mirino  Marco Palestra, il giovane talento di proprietà dell’Atalanta che si sta consacrando come uno dei protagonisti della stagione nelle file del  Cagliari. Nonostante il club sardo sia intenzionato a trattenere l’esterno fino alla scadenza naturale del prestito a giugno, le ultime dinamiche in casa nerazzurra potrebbero portare a un’accelerazione immediata della trattativa. L’emergenza sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

