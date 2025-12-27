Palestra Juve da Bergamo | quel club ha rotto gli indugi L’Atalanta valuta il suo esterno 40 milioni
Palestra Juve, da Bergamo: quel club ha rotto gli indugi. L’Atalanta valuta il suo esterno, esploso in questa stagione a Cagliari, 40 milioni. L’ Inter ha rotto gli indugi e ha messo nel mirino Marco Palestra, il giovane talento di proprietà dell’Atalanta che si sta consacrando come uno dei protagonisti della stagione nelle file del Cagliari. Nonostante il club sardo sia intenzionato a trattenere l’esterno fino alla scadenza naturale del prestito a giugno, le ultime dinamiche in casa nerazzurra potrebbero portare a un’accelerazione immediata della trattativa. L’emergenza sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Palestra Juve, la richiesta dell’Atalanta è di 40 milioni: la reazione del club bianconero. Cosa sta succedendo in chiave mercato
Leggi anche: Palestra Juve, si accende la corsa all’esterno di proprietà dell’Atalanta: due club hanno già fatto alcune telefonate, la Dea ha fissato il prezzo
Da Palestra a Holm, il mercato degli esterni destri: tutte le trattative; Palestra è il sogno dell'Inter, ma l'Atalanta fa muro e vuole riportarlo subito a Bergamo: due contropartite per il Cagliari; Palestra Juve, l'investitura di quel giornalista: «Mi ricorda Joao Cancelo. Nell'Arsenal giocherebbe da titolare».
Da Bergamo: l'Inter spinge per avere Palestra subito - Non è un mister che l'Inter abbia posato gli occhi su Marco Palestra, talento dell’Atalanta che sta vivendo una stagione da protagonista al Cagliari, club intenzionato a ... tuttojuve.com
La Juventus piomba su Palestra, c’è la scelta sul suo futuro! - Tra i gioielli più brillanti della Serie A c'è Palestra: la Juventus ci prova e una decisione sul suo futuro c'è già! fantamaster.it
Pagina 2 | Calciomercato Juve, inizia il pressing: il Kulusevski bis, il portiere nei radar e il jolly inatteso - La società bianconera inizia a valutare le prossime mosse per rinforzare la rosa: l’ultima idea viaggia sull’asse Cagliari- tuttosport.com
MAIGNAN RINNOVA A 7 MILIONI E RESTA AL MILAN, OCCASIONE JUVE A PISA, INTER SU PALESTRA. Sabato 27 dicembre 2025 #rassegnastampa #edicola #giornali #sport #calcio #football Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa delle prime pagine - facebook.com facebook
La #Juve insiste per #Palestra L’Atalanta lo cederà solo per… x.com
