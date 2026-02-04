Anaconda | la recensione – Il Tropic Thunder della nuova generazione

Questa volta il mostro è tornato, e lo fa con un film che vuole essere un mix tra avventura e horror. La pellicola, diretta da Tom Gormican, arriva a quasi trent’anni dal primo capitolo del 1997, cercando di rinnovare il genere con effetti speciali moderni e un ritmo serrato. La storia si svolge in un’ambientazione selvaggia, dove un team di ricercatori si imbatte in un serpente gigante, più grande e spietato che mai. La scena si fa subito tesa, con colpi di scena e momenti di suspense che

Anaconda (2026) è un film diretto da Tom Gormican ( Il Talento di Mr. C ), seguito del piccolo cult di genere del 1997 con Jennifer Lopez e Ice Cube protagonisti. In questo nuovo capitolo del franchise il cast è composto da Paul Rudd, Jack Black, Daniela Melchior, Tandiwe Newton e Steve Zahn. Lo abbiamo già anticipato nel titolo della recensione, ma il nuovo Anaconda riscrive la storia dell'opera originale aggiungendo un tipo di commedia che ricorda il baluardo del genere comedy trash: Tropic Thunder. La trama di Anaconda. Doug ( Jack Black ) e Griff ( Paul Rudd ) sono migliori amici fin dall'infanzia e hanno sempre sognato di rifare il loro film preferito di tutti i tempi: il "classico" cinematografico Anaconda.

