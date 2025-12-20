Nuova Peugeot 2008 2027 | foto ed info della nuova generazione
Al momento la “nuova generazione” della Peugeot 2008 come modello completamente nuovo non è ancora arrivata — Peugeot ha aggiornato l’attuale 2008 (di seconda generazione lanciata nel 2019) con restyling e nuove motorizzazioni, ma la terza generazione vera e propria è prevista più avanti. Probabilmente la vedremo nel corso del 2027. Ecco quello che sappiamo. Stato attuale e restyling. La Peugeot 2008 attuale (aggiornata 20232025) ha già ricevuto diverse novità: Design rinnovato con firma luminosa a LED a tre “artigli” e look più grintoso.. Versioni benzina, mild-hybrid (48 V), e completamente elettrica e-2008. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
