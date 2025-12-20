Nuova Peugeot 2008 2027 | foto ed info della nuova generazione

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento la “nuova generazione” della Peugeot 2008 come modello completamente nuovo non è ancora arrivata — Peugeot ha aggiornato l’attuale 2008 (di seconda generazione lanciata nel 2019) con restyling e nuove motorizzazioni, ma la terza generazione vera e propria è prevista più avanti. Probabilmente la vedremo nel corso del 2027. Ecco quello che sappiamo. Stato attuale e restyling. La Peugeot 2008 attuale (aggiornata 20232025) ha già ricevuto diverse novità: Design rinnovato con firma luminosa a LED a tre “artigli” e look più grintoso.. Versioni benzina, mild-hybrid (48 V), e completamente elettrica e-2008. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

nuova peugeot 2008 2027 foto ed info della nuova generazione

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Peugeot 2008 2027: foto ed info della nuova generazione

Leggi anche: Nuova Subaru Forester 2027: foto ed info del nuovo modello

Leggi anche: Nuova Audi Q8 2027: foto ed info del nuovo. Sarà ancora termica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

nuova peugeot 2008 2027La nuova Peugeot 208 viene rinviata? Sarebbero guai per Pomigliano - Se così fosse, per il sito di Pomigliano Stellantis si rinuncerebbero tempi più bui del previsto. motorisumotori.it

nuova peugeot 2008 2027Stellantis rinvia la nuova Peugeot 208: difficoltà con la piattaforma per le piccole auto. Un problema per Pomigliano? - La nuova Peugeot 208 subirà ritardi e all’inizio sarà solo elettrica: per le motorizzazioni ibride servono due anni in più per adattare la piattaforma Stla Small. milanofinanza.it

Recensione del SUV Peugeot 2008 2026: dettagli su esterni, interni, prestazioni e prezzi

Video Recensione del SUV Peugeot 2008 2026: dettagli su esterni, interni, prestazioni e prezzi

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.