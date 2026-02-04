THUNDER LOVE – LONTANO DA TE di Mary Mave | Recensione
Thunder Love, Lontano da Te é il secondo romanzo di Mary Mave, la giovane autrice italiana che ha già conquistato oltre un milione di letture su Wattpad. Il romanzo è edito da Harper Collins Italia. Trama. Grace Dixon osserverebbe per ore le nuvole nel cielo di Oxford, lasciandosi accarezzare dalla pioggia battente. Fin da bambina, ha sempre amato i temporali, la loro forza, l’imprevedibilità. Ma al suo primo giorno al St Anne’s non immagina di incontrare qualcuno capace di scuoterla più di qualsiasi fulmine. Hunter Christopher Price, rampollo di una potente famiglia di Londra, è il ragazzo più irresistibile e temuto del college. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Approfondimenti su Mary Mave
