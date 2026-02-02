Quando BIG FISH supera il libro

Quando il film di Tim Burton supera il libro di Daniel Wallace. In Italia, il romanzo “Big Fish” pubblicato da Il Saggiatore non ha fatto parlare molto di sé, ma il film ha conquistato il pubblico e la critica. Burton riesce a portare sul grande schermo una storia che molti considerano più coinvolgente rispetto al libro, grazie a uno stile visivo unico e a una narrazione che va oltre le pagine di carta. La differenza tra il romanzo e il film sta nel modo in cui Burton dà vita ai personaggi e alle emozioni, rendendo la storia più accessibile e intensa.

Big Fish di Tim Burton è uno dei rarissimi casi in cui il film supera l'opera originale di Daniel Wallace, edita Il Saggiatore e tradotta da Silvia Lalìa. TRAMA. Edward Bloom sta morendo. È un uomo che ha trascorso tutta la vita a raccontare storie fantastiche su se stesso e suo figlio, William, cerca disperatamente di separare i fatti dalla finzione per conoscere il "vero" uomo dietro il mito prima che sia troppo tardi. Attraverso una serie di racconti popolari, seguiamo Edward mentre domina giganti, sopravvive a tempeste leggendarie, incontra streghe e sirene, compie gesti d'amore impossibili per conquistare la donna della sua vita.

