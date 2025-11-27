Twesh | Amore Toxic è il nuovo singolo

Dailynews24.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 Novembre è uscito “Amore Toxic”, distribuito da Island Records, il nuovo singolo di Twesh che racconta senza filtri la dipendenza emotiva e il magnetismo distruttivo di una relazione vissuta tra club, eccessi e desiderio, in un equilibrio instabile tra passione e autodistruzione. Il brano si muove su una linea sottile in cui convivono . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Twesh Amore Toxic 232