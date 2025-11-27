Twesh | Amore Toxic è il nuovo singolo
Il 21 Novembre è uscito “Amore Toxic”, distribuito da Island Records, il nuovo singolo di Twesh che racconta senza filtri la dipendenza emotiva e il magnetismo distruttivo di una relazione vissuta tra club, eccessi e desiderio, in un equilibrio instabile tra passione e autodistruzione. Il brano si muove su una linea sottile in cui convivono . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Approfondisci con queste news
? REGAZ DI MILANO E DINTORNI ? Mercoledì 3 Dicembre presso il circolo Arci Bellezza di Milano io e queste altre tre fanciulle saremo in apertura alla SUPA DUPA SANTA SALUT Apertura porte ore 21:00 @santa.salut @tttwesh @yarakissaki @arci_bel - facebook.com Vai su Facebook