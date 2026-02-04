Alcuni clienti si sono infuriati di fronte alle nuove camere d’albergo con i bagni a vista e senza porte. Dopo il rinnovamento, entrare in stanza significa anche trovarsi di fronte a un bagno che non si distingue più come ambiente separato. La maggior parte delle persone si aspetta di trovare uno spazio privato, ma ora spesso il lavabo, la doccia e i sanitari sono visibili, nascosti solo dietro una parete di vetro satinato o in un angolo senza porta. La novità divide gli ospiti, tra chi apprezza il design moderno e chi invece si sente a

Se avete viaggiato di recente, è probabile che vi sia capitato anche a voi. Entrate in una camera d’hotel appena rinnovata, appoggiate la valigia e vi accorgete che il bagno non è più un ambiente separato: lavabo e doccia sono a vista, i sanitari nascosti – si fa per dire – dietro una parete di vetro satinato o dentro uno stanzino senza una vera porta. La vasca accanto al letto può anche sembrare scenografica, la doccia open space persino intrigante. Ma quando anche il wc resta separato dal resto della stanza solo da un pannello trasparente, il romanticismo tende a evaporare in fretta. Il tema non riguarda solo le coppie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Amo mio marito, ma non voglio vederlo usare il water”: clienti furibondi per la nuova tendenza dei bagni a vista (e senza porte) negli hotel

Negli hotel odierni, la privacy nei bagni è spesso garantita con soluzioni alternative alle tradizionali porte, come tende, vetri o pareti scorrevoli.

Negli hotel, molte strutture stanno optando per l'eliminazione delle porte dei bagni, sostituendole con tendine o pareti scorrevoli.

