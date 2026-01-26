Addio privacy | perché gli hotel stanno eliminando le porte dei bagni nelle camere

Negli hotel, molte strutture stanno optando per l'eliminazione delle porte dei bagni, sostituendole con tendine o pareti scorrevoli. Questa scelta risponde a esigenze di spazio, funzionalità e design, influenzando anche la privacy degli ospiti. Un cambiamento che riflette le nuove tendenze nel settore dell'ospitalità, dove praticità e innovazione si incontrano per offrire ambienti più flessibili e moderni.

La nuova tendenza nel mondo dell'ospitalità è sostituire le porte dei bagni con tendine o pareti scorrevoli. Ma i clienti rivogliono la privacy in camera.🔗 Leggi su Fanpage.it Negli hotel la privacy dei bagni non è più una prioritàNegli hotel odierni, la privacy nei bagni è spesso garantita con soluzioni alternative alle tradizionali porte, come tende, vetri o pareti scorrevoli. L’hotel di ghiaccio più a nord del mondo: quanto cosa dormire nelle camere che ogni anno si sciolgonoScoprite l'hotel di ghiaccio più a nord del mondo, un’installazione stagionale che ogni anno si scioglie e viene ricostruita. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Dimissioni di Guido Scorza, ecco il discorso di addio: Preziose l’inchiesta giornalistica e…; Garante Privacy: il servizio di Report, le indagini e le dimissioni di Scorza. Le tappe della vicenda; Garante della privacy, da Scorza frecciata ai 5S dopo l'addio; L'ultimo imperatore, addio a Valentino Garavani. Cimici da letto: il Giudice ti entra in casa per forza. Addio privacy L'inviolabilità del domicilio cede il passo all'igiene: se le cimici da letto minacciano il ... facebook Quei veleni nel video di addio: "Nell'Autorità derive e patologie" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.