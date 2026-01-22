Negli hotel la privacy dei bagni non è più una priorità

Negli hotel odierni, la privacy nei bagni è spesso garantita con soluzioni alternative alle tradizionali porte, come tende, vetri o pareti scorrevoli. Questa scelta, pur suscitando qualche critica, deriva da esigenze di spazio, design e praticità. È importante comprendere le motivazioni dietro queste innovazioni, che mirano a migliorare l’esperienza degli ospiti senza comprometterne la funzionalità.

Al posto delle porte è diventato più frequente trovare tende, vetri o pareti scorrevoli: molti si lamentano, ma ci sono delle ragioni Da qualche tempo è diventato frequente sentire persone che viaggiano molto e alloggiano in hotel che si lamentano delle porte del bagno delle stanze. Non è raro infatti imbattersi in porte che sono in realtà tende o pareti scorrevoli, e che quindi fanno passare odori e rumori, o porte di vetro più o meno opaco che non garantiscono riservatezza. Nei casi più estremi, poi, le porte sono del tutto assenti. Il tema è dibattuto anche sui forum di discussione frequentati dagli appassionati di viaggi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

