Amministrative Insieme per Floridia a sostegno di Antonello Sala

A Floridia, in provincia di Siracusa, si apre la campagna elettorale con un cambio di alleanze. La lista “Insieme per Floridia” ha annunciato il sostegno a Antonello Sala, il candidato sindaco che punta a vincere le prossime amministrative. La decisione ha sorpreso molti, perché fino a poco tempo fa le alleanze sembravano già definite. Ora, la campagna si fa più incerta e il clima si scalda. I cittadini attendono di vedere come si svilupperà il confronto tra i vari schieramenti.

A Floridia, in provincia di Siracusa, si accende il dibattito elettorale con un colpo di scena che sta già scuotendo il panorama politico locale. Il movimento civico “Insieme per Floridia”, nato con l’obiettivo di offrire una terza via nel confronto per il sindaco, ha ufficialmente annunciato il proprio sostegno a Antonello Sala, candidato alla guida del comune per la prossima tornata amministrativa. L’annuncio, reso noto alle ore 15.30 di mercoledì 4 febbraio 2026, è arrivato in forma di comunicato ufficiale che ha subito circolato in rete e tra i gruppi di cittadini attivi, generando un’immediata reazione di sorpresa e attenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amministrative, “Insieme per Floridia” a sostegno di Antonello Sala Approfondimenti su Floridia Siracusa Alla Sala Piatti concerto a sostegno della Croce Bianca: “Per l’acquisto di ambulanze” Meloni e Salvini insieme a Netanyahu e ai leader dell'estrema destra nel video a sostegno di Orban Nel video diffuso recentemente, Meloni, Salvini e i leader dell’estrema destra manifestano il loro sostegno a Viktor Orban in vista delle elezioni ungheresi del 12 aprile. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Floridia Siracusa Argomenti discussi: Amministrative 2026, Spazio Civico al fianco di Antonello Sala sindaco: resiste l'ipotesi del terzo nome?. Amministrative, Insieme per Floridia a sostegno di Antonello SalaInsieme per Floridia ufficializza il sostegno ad Antonello Sala come candidato sindaco. Inizialmente-spiega una nota del movimento- l’obiettivo era quello di promuovere una terza candidatura, ma i ... siracusaoggi.it Insieme per Floridia ufficializza il sostegno all’avvocato Antonello Sala come candidato sindacoNei prossimi giorni, Insieme per Floridia avvierà una serie di incontri ufficiali per formalizzare e consolidare il supporto al candidato ... siracusanews.it Floridia 2026: la campagna si scalda, la satira pure… Da un lato l’Avvocato Antonello Sala, che pare in ripresa. Dicono che si lavora al grande gruppo del “Tutti insieme basta ca u mannamu a casa” — una coalizione mistica, trasversale, che unisce ex ne - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.