Alla Sala Piatti concerto a sostegno della Croce Bianca | Per l’acquisto di ambulanze

Bergamo. Musica e solidarietà danno vita a due momenti speciali a sostegno della Croce Bianca Città di Bergamo per l’acquisto di ambulanze. L’appuntamento è sabato 29 novembre alle 18 e in replica alle 20.30 alla Sala Piatti, a Bergamo, con il concerto “Note in Bianca”. Il compositore bergamasco Andrea Tonoli presenterà in anteprima il suo nuovo album “Legacy” in una versione solo pianoforte nell’ambito della raccolta fondi del progetto “Un’ambulanza per la vita”. Antonella Tasca, presidente della Croce Bianca Città di Bergamo, spiega: “L’iniziativa è finalizzata a sostenere l’associazione per l’acquisto di ambulanze e presidi necessari per svolgere le nostre attività, ossia l’emergenza urgenza e i servizi secondari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

