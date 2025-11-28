Alla Sala Piatti concerto a sostegno della Croce Bianca | Per l’acquisto di ambulanze
Bergamo. Musica e solidarietà danno vita a due momenti speciali a sostegno della Croce Bianca Città di Bergamo per l’acquisto di ambulanze. L’appuntamento è sabato 29 novembre alle 18 e in replica alle 20.30 alla Sala Piatti, a Bergamo, con il concerto “Note in Bianca”. Il compositore bergamasco Andrea Tonoli presenterà in anteprima il suo nuovo album “Legacy” in una versione solo pianoforte nell’ambito della raccolta fondi del progetto “Un’ambulanza per la vita”. Antonella Tasca, presidente della Croce Bianca Città di Bergamo, spiega: “L’iniziativa è finalizzata a sostenere l’associazione per l’acquisto di ambulanze e presidi necessari per svolgere le nostre attività, ossia l’emergenza urgenza e i servizi secondari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lo stand gastronomico ti aspetta a Quarto d’Altino! Il 29 e 30 novembre, durante i Mercatini di Natale a Quarto d’Altino, potrai gustare un pranzo caldo e sfizioso presso la sala del Patronato, dalle 12.00 alle 15.00. ? Piatti gustosi, atmosfera natalizia e - facebook.com Vai su Facebook
Alla Sala Piatti concerto a sostegno della Croce Bianca: “Per l’acquisto di ambulanze” - Musica e solidarietà danno vita a due momenti speciali a sostegno della Croce Bianca Città di Bergamo per l’acquisto di ambulanze. Come scrive bergamonews.it
Sala Piatti, Maria Grazia Bellocchio in concerto per il Quartetto: «Che belli i miei lunghi anni a Bergamo. Ma sono tornata a Milano per chiudere un cerchio» - Lunedì prossimo, invece, il 10 marzo, in Sala Piatti toccherà suonare proprio a lei, Maria Grazia Bellocchio, la famosa ... Segnala bergamo.corriere.it