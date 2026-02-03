Cilavegna Giuseppe Sgroi ammazzato di botte in casa | il fratello Massimo condannato a 15 anni

La Corte d'Assise di Pavia ha condannato a 15 anni di carcere Massimo Sgroi, il fratello di Giuseppe, accusato di averlo ucciso a coltellate nell’agosto del 2024 a Cilavegna. L’uomo, 54 anni, è stato riconosciuto colpevole di aver colpito il fratello durante una lite in casa, finendo con il causarne la morte. La vicenda ha sconvolto il paese, che si chiede come si sia arrivati a un gesto così violento tra parenti.

Cilavegna (Pavia). 3 febbraio 2026 – La Corte d'Assise di Pavia ha condannato a 15 anni di carcere Massimo Sgroi, 54 anni, accusato di aver ucciso il fratello Giuseppe nell'agosto del 2024 a Cilavegna, in Lomellina. I giudici togati e popolari hanno riconosciuto colpevole l'imputato di omicidio preterintenzionale. Nella sua requisitoria il pubblico ministero Valentina Terrile aveva chiesto la condanna a 25 anni per omicidio volontario aggravato. È stata, di fatto, riconosciuta la tesi della difesa di Sgroi: secondo l'avvocato Mirko Danieli,”nessuno quella notte voleva uccidere nessuno”. Nella casa di via dei Mille a Cilavegna, in quella sera di fine agosto di due anni fa, una violenta lite coinvolse i fratelli Sgroi e l'amico convivente, Giuseppe Di Stefano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un uomo di 45 anni, Massimo Sgroi, ha ucciso il fratello a calci e pugni nella loro casa nel Pavese.

