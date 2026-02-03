Uccide il fratello a calci e pugni in casa nel Pavese | Massimo Sgroi condannato a 15 anni

Un uomo di 45 anni, Massimo Sgroi, ha ucciso il fratello a calci e pugni nella loro casa nel Pavese. La Corte d'Assise di Pavia ha deciso di condannarlo a 15 anni di carcere per omicidio preterintenzionale. I fatti sono avvenuti in modo improvviso e violento, e ora si attende l’ultima parola della giustizia.

La Corte d'Assise di Pavia ha condannato in primo grado Massimo Sgroi a 15 anni di carcere per omicidio preterintenzionale. Il 54enne avrebbe ucciso il fratello Giuseppe a calci e pugni la notte tra il 27 e il 28 agosto 2024 nella loro casa a Cilavegna.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Massimo Sgroi Giuseppe Sgroi ucciso a calci e pugni in casa: il fratello a processo per omicidio Mondragone, uccide il fratello per presunta relazione con la cognata: condannato a 21 anni di carcere Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Massimo Sgroi Argomenti discussi: Brindisi, uccise il fratello e la cognata. Fu un duplice omicidio altro che incidente; Giovane ucciso, fratello del 28enne morto: chiediamo verità; Ucciso dalla valanga, la sorella di Carlo: Mio fratello era speciale, così se ne vanno gli eroi; Parla il fratello di Epstein, Mark: A febbraio novità sull'omicidio di Jeffrey. Era in rapporti molto amichevoli con Trump. Leila Karrobi uccisa dalla leucemia a 28 anni: il fratello le aveva donato il midolloSi è spenta lunedì sera Leila Karrobi, 28 anni, di Ponte di Piave, dopo una lunga e difficile battaglia contro la leucemia, che le era stata diagnosticata nella primavera del ... ilmattino.it #cilavegna, nel processo in Corte d’Assise a Pavia Massimo Sgroi è accusato di omicidio aggravato - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.