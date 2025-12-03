Mogherini e Sannino rilasciati | cosa sappiamo dell' inchiesta che ha travolto l' ex ministro e l' ex ambasciatore

Today.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati nella notte tra il 2 e il 3 dicembre l'ex ministro Federica Mogherini (oggi rettrice del Collegio d'Europa), l'ex segretario generale del Servizio di azione esterna, l'ambasciatore Stefano. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

mogherini sannino rilasciati cosaMogherini e Sannino rilasciati: cosa sappiamo dell'inchiesta che ha travolto l'ex ministro e l'ex ambasciatore - L'indagine riguarda una presunta frode nell'uso dei fondi Ue per il progetto per l'Accademia diplomatica dell'Unione europea ... Lo riporta europa.today.it

mogherini sannino rilasciati cosaRilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici Ue - Rilasciati perché “non ritenuti a rischio di fuga”, Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti restano al centro dell’inchiesta della procura europea sulla gestione dell’appalto per la Euro ... Secondo ilfoglio.it

mogherini sannino rilasciati cosaAppalti Ue, Mogherini, Sannino e Zegretti rilasciati dopo l’interrogatorio. La procura: “Non sono ritenuti a rischio fuga” - I tre indagati sui fondi del Collegio d’Europa sono stati ascoltati nella notte dalla Polizia giudiziaria belga. Lo riporta msn.com

La Procura Ue: rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti - Per gli inquirenti i tre italiani coinvolti nel presunto caso dei fondi per i giovani diplomatici «non sono a rischio fuga» ... Lo riporta avvenire.it

Inchiesta su fondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino - (Adnkronos) – Federica Mogherini e Stefano Sannino, fermati ieri dalle autorità del Belgio nel contesto di un’indagine avviata dalla Procura europea, sono stati rilasciati insieme ala terza persona ... Si legge su msn.com

mogherini sannino rilasciati cosaFederica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati nella notte. La procura Ue: «Non sono a rischio fuga» - Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti sono stati rilasciati nella notte, intorno all'una, dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mogherini Sannino Rilasciati Cosa