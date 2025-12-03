Rilasciati Mogherini e Sannino cosa sappiamo dell' inchiesta che ha travolto l' ex ministro e l' ex ambasciatore

Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati nella notte tra il 2 e il 3 dicembre l'ex ministro Federica Mogherini (oggi rettrice del Collegio d'Europa), l'ex segretario generale del Servizio di azione esterna, l'ambasciatore Stefano. 🔗 Leggi su Today.it

