Amici 25 anticipazioni puntata dell'11 gennaio 2026 | due allieve eliminate un nuovo ingresso e gli ospiti

Ecco le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi in programma domenica 11 gennaio 2026 su Canale5. Durante l’episodio, saranno eliminate due allieve, verranno aggiornate le classifiche di canto e ballo, e ci sarà il debutto di un nuovo allievo. Inoltre, saranno presenti ospiti che arricchiranno l’evento. La registrazione si è svolta oggi, offrendo uno sguardo sulle prossime dinamiche del talent.

Due allieve eliminate, le classifiche di canto e di ballo e gli ospiti: ecco le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi, registrata oggi, che andrà in onda domenica 11 gennaio 2026 dalle 14 su Canale5. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Amici 25, anticipazioni puntata dell’11 gennaio 2026: due allieve eliminate, gli ospiti Leggi anche: Amici 25, anticipazioni puntata del 16 novembre: l’esito dell’esame di Opi e gli ospiti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Amici 25, oggi 4 gennaio niente puntata: il nuovo calendario del 2026 (e lo sprint verso il serale); Amici 25 riparte mercoledì 7 gennaio 2026 su Canale5, l'annuncio ufficiale; Amici 25, Flavia disperata per la maglia sospesa: Io non me ne vado. Merito di stare qua dentro (VIDEO); Amici 25, crollo per Flavia: urla e porte sbattute per la maglia sospesa (video). Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 11 gennaio 2026: due eliminazioni inaspettate - Le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 11 genanaio 2026 su Canale 5. msn.com

Amici 25, anticipazioni puntata dell’11 gennaio 2026: due allieve eliminate, gli ospiti - Due allieve eliminate, le classifiche di canto e di ballo e gli ospiti: ecco le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi, registrata oggi ... fanpage.it

Amici 25, anticipazioni quattordicesima puntata: torna Nicolò Filippucci - Amici 25: le anticipazioni della quattordicesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026. davidemaggio.it

Amici, anticipazioni puntata 21 Dicembre 2025 allieva lascia lo studio

#anticipazionitv Amici 25, riprende il daytime: ecco i dettagli>>> https://shorturl.at/x0Jou - facebook.com facebook

Gli amici di Giovanni Tamburi si sono abbracciati a lungo attorno al feretro del 16enne, morto durante il rogo di Crans-Montana. I funerali della vittima si sono tenuti nella cattedrale di San Pietro, a Bologna. #cransmontana #giovannitamburi #funerali x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.