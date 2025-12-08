cyberpunk imperdibile in arrivo su xbox game pass nel 2026

l’arrivo di “Replaced” su xbox game pass nel 2026: una notizia attesa dai fan del cyberpunk. Nel panorama delle novità di Xbox Game Pass per il 2026 si preannuncia un titolo di grande interesse per gli appassionati di Cyberpunk 2077 e del genere cyberpunk in generale. La piattaforma di Microsoft, recentemente rinnovata con un sistema a livelli e con un costante aggiornamento del catalogo, si prepara ad accogliere un videogioco indie che promette di lasciare il segno già dal suo debutto ufficiale. annuncio ufficiale dell’arrivo di “Replaced” su xbox game pass. il gioco sarà disponibile in giornata di lancio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

