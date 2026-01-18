Xbox Cloud Gaming con pubblicità e senza Game Pass è in arrivo suggerisce Tom Warren

Secondo Tom Warren di The Verge, Xbox Cloud Gaming potrebbe presto diventare accessibile anche senza abbonamento Game Pass, grazie a una versione gratuita supportata dalla pubblicità. Questa novità potrebbe ampliare significativamente il pubblico del servizio di cloud gaming di Microsoft, offrendo un’opzione più flessibile e meno costosa per gli utenti interessati a giocare in streaming. La notizia suggerisce un possibile cambio strategico per il settore del gaming in cloud.

Xbox Cloud Gaming potrebbe presto aprirsi a un pubblico molto più ampio, visto che secondo Tom Warren, giornalista e Senior Editor di The Verge, Microsoft sarebbe vicina al lancio di una versione gratuita del proprio servizio di cloud gaming, sostenuta dalla pubblicità e non legata a Xbox Game Pass. Un cambiamento potenzialmente rilevante nella strategia Xbox, che segnerebbe un nuovo passo verso un modello di accesso più flessibile e orientato alla diffusione su larga scala. L’indiscrezione nasce da un messaggio pubblicato da Warren su X, in cui il giornalista afferma che la versione “ad-supported” di Xbox Cloud Gaming sembra in arrivo a breve. 🔗 Leggi su Game-experience.it

