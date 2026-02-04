Manca ancora parecchio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma già si pensa alle medaglie italiane. Ambesi dice che il punteggio potrebbe oscillare tra 25 e 30, con poche gare a cinque stelle. Non si tratta di sognare a occhi aperti, ma di mantenere i piedi per terra e mettere in conto anche qualche delusione. Le speranze sono alte, ma la realtà dice che bisogna essere lucidi e non esagerare con le aspettative.

Nuova puntata di Salotto Bianco: ci avviciniamo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, l’appuntamento più importante dell’anno e ovviamente la concentrazione è tutta su quest’evento. Disamina dettagliata, sport per sport, da parte di Massimiliano Ambesi con tutte le ambizioni azzurre verso la competizione a Cinque Cerchi. Le parole del giornalista di Eurosport: “Con le gare del fine settimana si è concluso un percorso di tre stagioni abbondanti, in cui il livello dell’Italia è stato costantemente più alto rispetto al precedente quadriennio olimpico. Le aspettative per i Giochi Olimpici di casa sono quindi più alte rispetto al passato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ambesi e le possibili medaglie dell'Italia: "Range tra 25 e 30, poche gare a 5 stelle. Sognare, ma con raziocinio"

