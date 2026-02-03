Ambesi sul medagliere dell’Italia | Range tra 25 e 30 poche gare a 5 stelle Si può sognare ma con raziocinio

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si avvicinano, e il medagliere italiano non sembra ancora decollare. Ambesi dice che ci sono tra 25 e 30 medaglie, ma poche gare sono a cinque stelle. Si può sognare, ma bisogna essere realistici. Intanto, tra una puntata di Salotto Bianco e l’altra, gli atleti italiani si preparano a un’ultima corsa verso l’appuntamento più importante dell’anno.

Nuova puntata di Salotto Bianco: ci avviciniamo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, l'appuntamento più importante dell'anno e ovviamente la concentrazione è tutta su quest'evento. Disamina dettagliata, sport per sport, da parte di Massimiliano Ambesi con tutte le ambizioni azzurre verso la competizione a Cinque Cerchi. Le parole del giornalista di Eurosport: "Con le gare del fine settimana si è concluso un percorso di tre stagioni abbondanti, in cui il livello dell'Italia è stato costantemente più alto rispetto al precedente quadriennio olimpico. Le aspettative per i Giochi Olimpici di casa sono quindi più alte rispetto al passato.

