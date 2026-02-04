Amanda Sandrelli Gigio Alberti Alessandra Acciai e Alberto Giusta portano Vicini di casa al teatro di Orsogna

Venerdì 6 febbraio il teatro di Orsogna riapre con la stagione di prosa curata dai Guardiani dell’Oca. Sul palco tornano Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta, pronti a portare in scena

Venerdì 6 febbraio torna la stagione di prosa del teatro comunale Camillo De Nardis, curata da I Guardiani dell’Oca con la direzione artistica di Zenone Benedetto. Forte del successo riscosso in Spagna, “Vicini di casa”, adattamento della pièce “Los vecinos de arriba” di Cesc Gay, rappresentata con successo anche al cinema nel 2020, racconta di Anna e Giulio, una coppia apparentemente solida, legata a una visione tradizionale della famiglia, fatta di abitudini, certezze e ruoli ben definiti. Stanno insieme da molti anni, hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Lui avrebbe voluto fare il musicista, ma si è dovuto accontentare dell’insegnamento e si rifugia in terrazza a guardare le stelle.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Sabato sera, il teatro di Pergola ospiterà Amanda Sandrelli.

'Vicini di casa' è una commedia che esplora le dinamiche delle relazioni di coppia, interpretata da Amanda Sandrelli e Gigio Alberti.

