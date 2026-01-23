Il bonus caldaie 2026 non c’è ma è possibile sostituirlo con altre agevolazioni

Il bonus caldaie 2026 non è più disponibile, ma sono ancora previste altre agevolazioni per la sostituzione degli impianti. Le incentivazioni si concentrano ora su tecnologie più efficienti, come sistemi ibridi e pompe di calore elettriche, mentre sono stati eliminati gli incentivi per gli impianti esclusivamente a gas. Questa evoluzione riflette l’obiettivo di promuovere soluzioni più sostenibili e performanti nel settore del riscaldamento domestico.

Stop alle agevolazioni per gli impianti che funzionano esclusivamente a gas, ma via libera agli incentivi per chi adotta delle tecnologie più efficienti come sistemi ibridi, pompe di calore elettriche: possiamo sintetizzare in questo modo il nuovo volto che ha assunto il bonus caldaie lo scorso anno. Una misura che, andando a ben vedere, non esiste come a se stante, ma a cui è possibile accedere passando da altre agevolazioni, come il bonus ristrutturazioni, l' Ecobonus e il Conto Termico 3.0. Queste permettono di accedere ad aliquote di detrazioni differenti, a seconda dell'intervento che viene effettuato e dell'immobile coinvolto nel lavoro.

