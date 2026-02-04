Alternative für Deutschland apre a Vannacci dopo l’esclusione dai Patrioti

Da lettera43.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alternative für Deutschland apre a Roberto Vannacci, l’ex generale escluso dai Patrioti e ora nel mirino di altri gruppi politici. René Aust, eurodeputato di AfD e leader di Europa delle Nazioni Sovrane, ha detto che vede Vannacci come un ottimo politico e che sono suoi fan. Ora si aspetta di capire cosa succederà e se il generale entrerà a far parte della formazione tedesca.

Roberto Vannacci «è un ottimo politico e siamo suoi fan, vediamo cosa succederà». Lo ha detto all’ Ansa René Aust, eurodeputato di Alternative für Deutschland e capogruppo di Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), rispondendo a una domanda riguardo il possibile ingresso dell’ex generale nella sua famiglia politica, dopo l’ addio alla Lega e la conseguente esclusione dai Patrioti. LEGGI ANCHE: Il “traditore” Vannacci e le preoccupazioni nella Lega: si rischia il travaso di voti Roberto Vannacci (Imagoeconomica). Altro che dimissioni da europarlamentare: Vannacci si avvicina a Esn. Insomma, altro che dimissioni dal Parlamento europeo: nel futuro di Vannacci, che era già stato destituito dalla vicepresidenza dei Patrioti per volontà dei francesi del Rassemblement National a causa delle tesi esposte ne Il mondo al contrario, potrebbe profilarsi l’ingresso in Esn, gruppo di estrema destra nato 10 luglio 2024 a seguito delle Europee su iniziativa dei tedeschi di AfD. 🔗 Leggi su Lettera43.it

alternative f252r deutschland apre a vannacci dopo l8217esclusione dai patrioti

© Lettera43.it - Alternative für Deutschland apre a Vannacci dopo l’esclusione dai Patrioti

Approfondimenti su Vannacci Patrioti

Vannacci fuori anche dal Gruppo dei Patrioti europei

Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha annunciato sui social di aver avviato un nuovo progetto politico, Futuro nazionale.

Vannacci lascia il Gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo

Roberto Vannacci lascia il Gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vannacci Patrioti

Argomenti discussi: Dormitorio di via De Amicis: il Comune al lavoro per soluzioni alternative condivise.

alternative für deutschland apreAlternative für Deutschland apre a Vannacci dopo l’esclusione dai PatriotiRoberto Vannacci «è un ottimo politico e siamo suoi fan, vediamo cosa succederà». Lo ha detto all’Ansa René Aust, eurodeputato di Alternative für Deutschland e capogruppo di Europa delle Nazioni ... msn.com

Frattura a destra, Alternative für Deutschland fuori dal gruppo di Le Pen e SalviniBRUXELLES - Lo spostamento a destra della scena politica europea, così come emerge dai sondaggi alla vigilia del voto del 6-9 giugno, non sta avvenendo senza scossoni. Ieri il gruppo parlamentare ... ilsole24ore.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.