Alternative für Deutschland apre a Roberto Vannacci, l’ex generale escluso dai Patrioti e ora nel mirino di altri gruppi politici. René Aust, eurodeputato di AfD e leader di Europa delle Nazioni Sovrane, ha detto che vede Vannacci come un ottimo politico e che sono suoi fan. Ora si aspetta di capire cosa succederà e se il generale entrerà a far parte della formazione tedesca.

Roberto Vannacci «è un ottimo politico e siamo suoi fan, vediamo cosa succederà». Lo ha detto all’ Ansa René Aust, eurodeputato di Alternative für Deutschland e capogruppo di Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), rispondendo a una domanda riguardo il possibile ingresso dell’ex generale nella sua famiglia politica, dopo l’ addio alla Lega e la conseguente esclusione dai Patrioti. LEGGI ANCHE: Il “traditore” Vannacci e le preoccupazioni nella Lega: si rischia il travaso di voti Roberto Vannacci (Imagoeconomica). Altro che dimissioni da europarlamentare: Vannacci si avvicina a Esn. Insomma, altro che dimissioni dal Parlamento europeo: nel futuro di Vannacci, che era già stato destituito dalla vicepresidenza dei Patrioti per volontà dei francesi del Rassemblement National a causa delle tesi esposte ne Il mondo al contrario, potrebbe profilarsi l’ingresso in Esn, gruppo di estrema destra nato 10 luglio 2024 a seguito delle Europee su iniziativa dei tedeschi di AfD. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Alternative für Deutschland apre a Vannacci dopo l’esclusione dai Patrioti

Approfondimenti su Vannacci Patrioti

Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha annunciato sui social di aver avviato un nuovo progetto politico, Futuro nazionale.

Roberto Vannacci lascia il Gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vannacci Patrioti

Argomenti discussi: Dormitorio di via De Amicis: il Comune al lavoro per soluzioni alternative condivise.

Alternative für Deutschland apre a Vannacci dopo l’esclusione dai PatriotiRoberto Vannacci «è un ottimo politico e siamo suoi fan, vediamo cosa succederà». Lo ha detto all’Ansa René Aust, eurodeputato di Alternative für Deutschland e capogruppo di Europa delle Nazioni ... msn.com

Frattura a destra, Alternative für Deutschland fuori dal gruppo di Le Pen e SalviniBRUXELLES - Lo spostamento a destra della scena politica europea, così come emerge dai sondaggi alla vigilia del voto del 6-9 giugno, non sta avvenendo senza scossoni. Ieri il gruppo parlamentare ... ilsole24ore.com

Nicola Luongo risponde a Paolo de Paola: "Non si può sentire che non ci sono alternative a Conte. Smettiamola. Non si vince solo con Conte, Spalletti, Allegri. L'Inter è prima con un allenatore che ha 4 mesi di esperienza" #sscnapoli #passionapoli #conte #sc - facebook.com facebook