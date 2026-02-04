Alternative für Deutschland apre a Vannacci dopo l’esclusione dai Patrioti
Alternative für Deutschland apre a Roberto Vannacci, l’ex generale escluso dai Patrioti e ora nel mirino di altri gruppi politici. René Aust, eurodeputato di AfD e leader di Europa delle Nazioni Sovrane, ha detto che vede Vannacci come un ottimo politico e che sono suoi fan. Ora si aspetta di capire cosa succederà e se il generale entrerà a far parte della formazione tedesca.
Roberto Vannacci «è un ottimo politico e siamo suoi fan, vediamo cosa succederà». Lo ha detto all’ Ansa René Aust, eurodeputato di Alternative für Deutschland e capogruppo di Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), rispondendo a una domanda riguardo il possibile ingresso dell’ex generale nella sua famiglia politica, dopo l’ addio alla Lega e la conseguente esclusione dai Patrioti. LEGGI ANCHE: Il “traditore” Vannacci e le preoccupazioni nella Lega: si rischia il travaso di voti Roberto Vannacci (Imagoeconomica). Altro che dimissioni da europarlamentare: Vannacci si avvicina a Esn. Insomma, altro che dimissioni dal Parlamento europeo: nel futuro di Vannacci, che era già stato destituito dalla vicepresidenza dei Patrioti per volontà dei francesi del Rassemblement National a causa delle tesi esposte ne Il mondo al contrario, potrebbe profilarsi l’ingresso in Esn, gruppo di estrema destra nato 10 luglio 2024 a seguito delle Europee su iniziativa dei tedeschi di AfD. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha annunciato sui social di aver avviato un nuovo progetto politico, Futuro nazionale.
