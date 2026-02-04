Alter Bridge a Roma salta il concerto all' Atlantico Palco non sicuro rischio tragedia

I fan degli Alter Bridge aspettano da mesi il concerto a Roma, ma all’ultimo momento l’evento viene annullato. Gli organizzatori spiegano che il palco non è sicuro e c’è il rischio di una tragedia. Tutti erano già arrivati all’Atlantico, pronti a cantare i loro brani preferiti come

Delusione per i fan. Botta e risposta tra il manager della band e l'Atlantico Live, che dice: "Abbiamo sempre posto la sicurezza come valore prioritari. Narrazione allarmistica e lesiva della struttura" Tutto era pronto, con i fan più incalliti in attesa di sentire brani quali "Broken Wings", "Metalingus", "Open your eyes". Ma del concerto degli "Alter Bridge", band statunitense che si doveva esibire a Roma all'Atlantico Live, non se ne è fatto più nulla. Le luci che dovevano accendersi il 2 febbraio sono rimaste spente. Una decisione presa al rush finale dalla produzione del gruppo. Il motivo? La mancata sicurezza del palco.🔗 Leggi su Romatoday.it

