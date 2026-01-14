Wells Fargo batte le stime utili a 5,36 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025

Wells Fargo ha registrato utili di 5,36 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2025, superando le stime degli analisti. La banca di San Francisco ha riportato un utile per azione di 1,62 dollari, che, rettificato per costi non ricorrenti, sale a 1,76 dollari. Questi risultati evidenziano una performance finanziaria positiva nel periodo, riflettendo una gestione efficace e una ripresa stabile nel settore bancario.

Wells Fargo batte le stime con 5,36 miliardi di dollari di utili nel quarto trimestre 2025. La banca di credito con sede a San Francisco dichiara nel periodo in esame utili pari a 1,62 dollari per azione, che rettificati per i costi non ricorrenti sono stati pari a 1,76 dollari per azione. I risultati hanno superato le aspettative di Wall street; la stima media di 10 analisti intervistati da Zacks investment research era di un utile di 1,66 dollari per azione. Il più grande istituto di credito ipotecario degli Stati Uniti registra un fatturato di 31,56 miliardi di dollari. Fatturato che, al netto degli interessi passivi, è stato di 21,29 miliardi di dollari, inferiore alle previsioni di Wall street. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wells Fargo batte le stime, utili a 5,36 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025 Leggi anche: Intesa Sanpaolo batte le stime, nei 9 mesi 2025 utile a 7,6 miliardi (+5,9 %), € 2,4 miliardi nel 3° trimestre, sull'anno verso i 9,5 mld Leggi anche: Mps: utile batte stime, piano con Mediobanca nel primo trimestre 2026 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Wells Fargo batte le stime, utili a 5,36 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025 - La banca di credito con sede a San Francisco dichiara utili pari a 1,76 dollari per azione. lapresse.it

Oggi i risultati di JPMorgan Chase, seguiti domani da Bank of America, Wells Fargo e Citigroup, mentre giovedì sarà il turno di Goldman Sachs e Morgan Stanley. Un calendario serrato che metterà alla prova la tenuta dei listini americani in un momento delicat x.com

Questi i dati macro della prossima settimana Inflazione Usa martedì vendite al dettaglio Usa mercoledi le trimestrali delle società finanziarie JPMorgan (mercoledi 13); Bank of America, Citigroup, Wells Fargo (giovedì 14); BlackRock, Goldman Sachs, Morgan facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.